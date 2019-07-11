02 Августа 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: Владимир Новиков www.itogi.ru

СМИ: В России снижаются продажи гомеопатических средств

Продажи гомеопатических препаратов в России снижаются третий год подряд. Только по итогам пяти месяцев 2019 года объем реализации сократился на 14,4%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование DSM Group. Снижаются объемы рынка и в денежном выражении: выручка аптек от продаж за январь—май этого года упала на 4,6%, до 3,35 млрд руб.
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Эксперты считают, что спрос на гомеопатию снижается благодаря влиянию врачей и ученых, которые пропагандируют доказательную медицину и приводят примеры того, что лечение сверхмалыми дозами не имеет научных обоснований эффективности. Так, в 2017 году комиссия по борьбе с лженаукой Российской академии наук (РАН) раскритиковала гомеопатию, назвав ее принципы противоречащими научно обоснованной медицине. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк говорит, что под влиянием мнения врачей и ученых потребители выбирают терапевтические препараты. По его данным, за первые пять месяцев 2019 года доля гомеопатических препаратов в аптеках снизилась до 0,81%, в структуре выручки — до 0,34%. При этом рынок лекарств за этот же период вырос на 1,2%, до 415,8 млрд руб.

При этом сами гомеопаты связывают снижение спроса на такие препараты с падением доходов населения.

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СМИ: В России снижаются продажи гомеопатических средств

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Теги: гомеопатия, снижение продаж, аптеки, лженаука



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