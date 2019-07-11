Сенаторами от Курганской области могут стать Путин, противник сталинизма и благотворитель

Членами Совета Федерации от Курганской области могут стать "мусорный" бизнесмен Игорь Путин, глава курганского благотворительного фонда Лилия Маслова и зауральский правозащитник Дмитрий Фельдшеров. Но это лишь в том случае, если на выборах губернатора Курганской области победит кандидат от "Справедливой России" Татьяна Майборода, передает корреспондент Накануне.RU.

Майборода первой из всех кандидатов отдала в избирком документы для регистрации ее в качестве кандидата. Она же сообщила и о своих кандидатурах сенаторов, которых она будет готова отправить в Москву.

Игорь Путин - известный в Кургане бизнесмен, руководитель предприятия "Сток". Фельдшеров - ярый противник сталинизма, выступающий против всего коммунистического. Как ранее сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года Фельдшеров создал петицию против депутата городской думы Екатеринбурга Андрея Пирожкова. "Будущему сенатору" тогда не понравилось высказывание депутата о том, что Сталин - это олицетворение справедливости.

Напомним, на должность губернатора Курганской области помимо Майбороды претендуют координатор зауральского отделения ЛДПР Юрий Ярушин, депутат гордумы Кургана Яков Сидоров и врио губернатора Зауралья Вадим Шумков, который идет на выборы при полной поддержке партии "Единая Россия".