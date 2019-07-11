02 Августа 2020
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ТРЦ Радуга-парк, деревья, вырубка сосен (2015) | Фото:https://www.facebook.com/andrew.kopirin?pnref=story

В Чувашии завели дело на министра экологии, разрешившего рубку ценного леса

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, подозреваемый отдал коммерческой организации лесной участок, относящийся к защитной и ценной территории. Там были вырублены леса площадью более 3,6 гектара для добычи строительного песка карьерным способом.

Государству причинен ущерб в размере более 22 миллионов рублей.

В июне в Дагестане было арестовано все руководство Комитета лесного хозяйства. Чиновников подозревают в незаконном выделении земельных участков в природоохранных зонах республики.

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В Чувашии завели дело на министра экологии, разрешившего рубку ценного леса

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Теги: чувашия, министр природных ресурсов



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