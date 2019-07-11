02 Августа 2020
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Образование Тюменская область Уральский ФО
ЕГЭ, единый государственный экзамен (2019) | Фото: postupi.online

В Тюменской области пять выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов

Пять выпускников Тюменской области получили наивысший результат сразу по двум предметам. Об этом сообщил директор областного департамента образования Алексей Райдер на заседании президиума регионального правительства сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Высшие баллы получили одиннадцатиклассники тюменских школ №30 и 88, физико-математической и нижнетавдинской школ. Число стобалльников в этом году увеличилось на 23 человека, всего на 100 баллов ЕГЭ сдали 64 человека. Глава региона Александр Моор поинтересовался, по каким дисциплинам выпускники получили высокую оценку.

По словам Алексея Райдера, возросло число стобалльников по физике, математике, географии и химии. По русскому языку в Тюменской области всегда высокий показатель. Также более 2600 учеников набрали 81 и более баллов по различным дисциплинам, что составило 30,3%. В среднем по России этот показатель - 27%

Средний балл в регионе составил по иностранному языку – 73%, русскому языку – 66,6%, географии – 61,6 %, информатике – 59,8%, литературе – 57,9%, химии – 56,8%, математике – 54,3% (профильная), 4, 31% (базовая).

ЕГЭ в этом году сдавали 10 тыс. 120 выпускников, примерно половина выбрали математику профильного уровня, около 40% - обществознание, 26,1% - физику. ЕГЭ в регионе прошел в штатном режиме, без организационных и технических сбоев, было допущено 11 нарушений порядка экзамена, работы этих участников аннулировали без права пересдачи в текущем году.

Губернатор поручил подготовить проект о денежных премиях учителям, воспитанники которых сдали ЕГЭ на 100 баллов. Поощрения получат 64 педагога.

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В Тюменской области пять выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов

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Теги: Александр Моор, егэ, стобалльник, экзамен, премии, выпускники



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