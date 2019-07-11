02 Августа 2020
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Наука и техника В России
Протон-М, стартовый комплекс, ракета (2015) | Фото: federalspace.ru

При подготовке старта ракеты "Протон" с Байконура обнаружена неполадка

Во время предпусковой подготовки ракеты "Протон-М" на Байконуре было выявлено "замечание по ракете-носителю". Теперь решается вопрос – будет ли перенесен старт или неполадку удастся устранить.

"Протон-М" должна стартовать с Байконура с космическим аппаратом "Спектр-РГ" на борту. Сейчас проводится подготовка к пуску, в частности, "цикл плановых испытаний и дополнительные проверки всех систем ракеты-носителя, разгонного блока "ДМ-03" и обсерватории".

"Во время проведения финальной стадии наземных испытаний было выявлено замечание по ракете-носителю, которое потребовало дополнительное время для его устранения. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Государственной комиссии на Байконуре, где примут окончательное решение по пуску в основное или резервное время", - говорится в сообщении Роскосмоса.

В Роскосмосе также отметили, что важность этого пуска ранее подчеркнул глава корпорации Дмитрий Рогозин. "Запуск этого космического аппарата очень важен для продолжения научных исследований Вселенной, потому проверки по его поручению проводятся с особой тщательностью", - говорится в сообщении корпорации.

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При подготовке старта ракеты "Протон" с Байконура обнаружена неполадка

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Теги: протон-м, подготовка старта, байконур, ракета-носитель



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Развитие сюжета:

Ранее 13.07.2019 16:10 Мск "Протон-М" с обсерваторией "Спектр-РГ" стартовал с Байконура

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