02 Августа 2020
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Экономика В России
нефтепровод Дружба, Лопатино (2019) | Фото: vk.com/нефтепровод &quot;Дружба&quot;

$50 млн потерь: российскую нефть из-за загрязнения "Дружбы" продают со скидкой

После инцидента с загрязнением хлором экспортного трубопровода "Дружба" российским нефтяникам пришлось продавать со скидками даже чистую нефть.

Как сообщает РБК со ссылкой на аналитиков, российские компании продолжают терять доходы, несмотря на возобновление поставок.

Речь идет о потерях при продаже нефти в порту Усть-Луга. Компании уже недосчитались $50 млн, потери могут вырасти, прогнозируют эксперты.

"Конечно, $50 млн потерь нефтяников от загрязнения "Дружбы" - это немного. Но это только по Усть-Луге и за несколько месяцев. Внешнеторговый ущерб, без сомнения, будет больше", - пишет телеграм-канал "Антискрепа" известного экономиста Никиты Кричевского.

Напомним, хлорорганические смеси в составе импортируемой из России нефти были обнаружены 19 апреля. Сообщалось, что "Транснефть" готова возместить ущерб, причиненный нефтяным компаниям из-за поставок "грязной" нефти по трубопроводу "Дружба".

"Роснефть" ранее заявила о снижении объемов добычи нефти, отметив, что это связано с сокращением "Транснефтью" приема нефти в систему магистральных нефтепроводов.

По заявлению "Роснефти", нефтепроводы "в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям".

В Кремле назвали спор между компаниями "корпоративными вопросами", отметив, что это не повод для реакции президента.

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$50 млн потерь: российскую нефть из-за загрязнения "Дружбы" продают со скидкой

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Теги: нефть, дружба



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