На Первом канале Алибасова попытались уличить в инсценировке отравления

Первый канал продолжает пытаться разоблачить 72-летнего продюсера группы "На-На". Увы, в случае, если "несчастье" с Бари Алибасовым и правда окажется инсценировкой, то тень упадет и на НИИ скорой помощи им. Склифосовского, где "лечился" артист и где журналистов заверяли в серьезности его положения.

В программе "На самом деле" ведущий Дмитрий Шепелев накануне показал скриншоты переписки окружения Алибасова, из которой следует, что команда придумывала повод, под которым продюсер будет госпитализирован.

Шепелев рассказал о беседе между помощником продюсера Сергеем Моцарем и лечащим врачом, которая состоялась в мессенджере за месяц до инцидента с отравлением. Из него следует, что Моцарь обсуждал с медиком возможное объяснение для госпитализации Алибасова, причиной которой на самом деле стали проблемы с алкоголем, передает РИА Новости.

"Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя", — написал Моцарь, а врач поддержал эту версию. По словам Шепелева, эта переписка доказывает, что отравление продюсера на самом деле было спланированной пиар-акцией.

Напомним, по версии самого Алибасова, он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Получил химический ожог внутренних органов и несколько дней находился в реанимации, где его ввели в состояние медикаментозного сна. За это время окружение продюсера сделало целое шоу из побега любимого кота Бари, из отношений Алибасова с его сыном и публикации других личных моментов.