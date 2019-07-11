Помощник уральского полпреда, подозреваемый в госизмене, лишился должности?

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, возможно, принял решение по дальнейшей работе со своим помощником Александром Воробьевым, подозреваемым в государственной измене.

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Напомним, на минувшей неделе по ходатайству ФСБ Лефортовский суд в Москве арестовал Воробьева до начала сентября. Ранее стало известно, что незадолго до своего ареста помощник уральского полпреда выставил квартиру на продажу, а у него самого нашли паспорт гражданина Польши.

Сегодня информация о Воробьеве исчезла с официального сайта полпредства. Теперь помощниками Николая Цуканова значатся только Анна Ленская и Евгений Гурарий. Причины этого на портале не уточняются, уволен ли Воробьев - неизвестно. Получить комментарий в самом полпредстве не удалось.

Ранее наблюдатели отмечали, что Цуканов после задержания Воробьева по подозрению в госизмене якобы выторговывает для себя "мягкий вариант" ухода, который состоится ближе к осени.