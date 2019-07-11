Ураган, который пронёсся по Перми, сломал 53 дерева и восемь светофоров

53 сломанных дерева – таков результат урагана, который пронёсся по Перми 10 июля. Мэр Дмитрий Самойлов провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где выслушал, как подчинённые будут прибирать город после стихии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Читайте также: Ураган оставил уральский город без света и газа и посрывал крыши с домов

Напомним, судя по кадрам из соцсетей, которыми делились очевидцы, ураган был коротким, но сильным. Некоторые улицы подтопило. Больше пострадали деревья, которые вырывало с корнем и бросало на землю или автомобили. Также очевидцы заявили о том, что вырванные с корнем деревья "опрокинуты" на линию электропередач на перекрёстке Ленина – Плеханова. Пострадали три человека.

К моменту совещания жертвы стихии уже были выписаны из больниц. В Единую дежурную диспетчерскую службу поступили сообщения о 53 сломанных деревьях. Большая часть – из Ленинского района города. Районные учреждения благоустройства и спасатели начали работу с того, что освободили от сломанных веток и деревьев тротуары и проезды. Движение трамваев там, где наблюдались простои, вскоре восстановили. Системы водоснабжения работали планово.

От урагана пострадали восемь светофоров, расположенных на улицах Ленина, Плеханова, Хохрякова, Толмачева. Вскоре после того, как погода успокоилась, их начали ремонтировать. Упавшие арт-объекты частично восстановят, частично уберут.