02 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
ураган последствия (2018) | Фото: Накануне.RU

Ураган, который пронёсся по Перми, сломал 53 дерева и восемь светофоров

53 сломанных дерева – таков результат урагана, который пронёсся по Перми 10 июля. Мэр Дмитрий Самойлов провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где выслушал, как подчинённые будут прибирать город после стихии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.
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Напомним, судя по кадрам из соцсетей, которыми делились очевидцы, ураган был коротким, но сильным. Некоторые улицы подтопило. Больше пострадали деревья, которые вырывало с корнем и бросало на землю или автомобили. Также очевидцы заявили о том, что вырванные с корнем деревья "опрокинуты" на линию электропередач на перекрёстке Ленина – Плеханова. Пострадали три человека.

К моменту совещания жертвы стихии уже были выписаны из больниц. В Единую дежурную диспетчерскую службу поступили сообщения о 53 сломанных деревьях. Большая часть – из Ленинского района города. Районные учреждения благоустройства и спасатели начали работу с того, что освободили от сломанных веток и деревьев тротуары и проезды. Движение трамваев там, где наблюдались простои, вскоре восстановили. Системы водоснабжения работали планово.

ураган последствия(2013)|Фото: Фото: Накануне.RU

От урагана пострадали восемь светофоров, расположенных на улицах Ленина, Плеханова, Хохрякова, Толмачева. Вскоре после того, как погода успокоилась, их начали ремонтировать. Упавшие арт-объекты частично восстановят, частично уберут.

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Ураган, который пронёсся по Перми, сломал 53 дерева и восемь светофоров

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Теги: ураган, деревья, линии электропередач



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