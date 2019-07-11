Смотрите, кто пришел! В рейтинг влиятельности на Южном Урале сразу попал руководитель УФСБ

Социологи челябинского филиала РАНХиГС представили рейтинг влиятельности южноуральских политиков по итогам истекшего полугодия, в нем по сравнению с предшествующим периодом произошли изменения. Традиционно, как отмечают исследователи, первое место в подобных регионах занимает руководитель Челябинской области, в тройку лидеров также вошел назначенный в июне руководитель регионального ФСБ генерал-майор Сергей Сизов, передает корреспондент Накануне.RU.

В принципе, первая пятерка лидеров рейтинга по влиятельности с учетом отставок-назначений не выглядит свежей. На первом месте с рейтингом 8,28 балла расположился врио губернатора Алексей Текслер, второе традиционно занимает много лет председатель совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" Виктор Рашников (балл – 8,22). Следом с рейтингом ниже 8 баллов плотно идут названный генерал ФСБ Сизов, совладелец группы "Ариант" Александр Аристов, начальник южноуральской антимонопольной службы Анна Козлова.

В сегменте "Партийная элита" серьезно укрепил позиции депутат Госдумы, лидер южноуральской "Справедливой России" Валерий Гартунг, отказавшийся участвовать в выборах губернатора Челябинской области и выразивший поддержку Алексею Текслеру. Сохраняются позиции (по сравнению с предыдущими опросами) спикеров городской думы Челябинска и Законодательного собрания области Станислава Мошарова и Владимира Мякуша.

Всего в подготовленном рейтинге 30 фамилий, замыкают этот список зампред Законодательного собрания Юрий Карликанов, депутат Госдумы Андрей Барышев и и.о. заместителя губернатора Сергей Шаль.

"Результаты экспертного опроса позволяют нам зафиксировать две относительно устойчивые тенденции – стабильность позиций силовиков в рейтинге влияния, а также не изменяющуюся долгое время тенденцию сокращения до двух персон группы представителей региональной элиты, находящихся в сегменте с очень сильным влиянием (с оценкой от восьми до десяти баллов)", – резюмируют авторы исследования.

Всего в исследовании приняли участие 52 эксперта, а в рейтинг-лист было включено 136 персон-представителей региональной элиты, 13 из которых – новые имена. Отмечается, что к моменту нового выпуска рейтинга влиятельности южноуральских политиков (его выпускают традиционно в конце года, в декабре) расстановка сил может измениться, в том числе из-за анонсированных отставок в администрации Текслера и появления новых членов его команды в ближайшее время.

Добавим, что в декабре 2018 года в аналогичном рейтинге влияния на тот момент губернатор Челябинской области Борис Дубровский также занимал первую строчку и даже прибавил очков внутри самого рейтинга, в марте он был срочно отправлен в отставку.