Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" грузят в фуры для отправки к морю

Специалисты начали погрузку второй партии косаток из "китовой тюрьмы" для их отправки к Охотскому морю для выпуска.

По данным РИА Новости, подготовлены три машины с контейнерами с морской водой. Одну косатку с помощью крана и специального гамака уже погрузили в фуру.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. Сахалинский областной суд признал, что животных выловили незаконно.

27 июня первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили на волю в Хабаровском крае. Процесс перевоза млекопитающих продемонстрировали во время "прямой линии" президента.

Сообщалось, что выпущенные из "китовой тюрьмы" брат и сестра косатки за сутки прошли больше 100 километров. Об этом свидетельствуют данные их трекеров.

Планируется, что операцию по выпуску всех животных завершат до октября.