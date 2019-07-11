02 Августа 2020
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Наука и техника За рубежом
Китайский ледокол Сюэлун-2 (2019) | Фото: www.bjnews.com.cn

Китайцы ввели в эксплуатацию первый ледокол собственной постройки

В Шанхае сдан в эксплуатацию ледокол "Сюэлун-2" – первый подобный корабль, построенный в Китае самостоятельно. Организацией постройки занимался Полярный исследовательский центр Министерства природных ресурсов КНР, а выполнением работ – верфи Китайской государственной кораблестроительной компании (China State Shipbuilding Corporation).
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Китай считает себя субарктической страной, а поскольку изменения климата в полярных широтах влияют на климат в самой КНР, Пекину требуется следить за ними. Кроме того, вызванное изменениями климата состояние льдов окажет важнейшее влияние и на развитие транспортных коридоров.

"Сюэлун-2" станет четвёртым полярным научно-исследовательским судном. До этого китайские полярники отправлялись в экспедиции на кораблях "Сянъянхун-10", "Цзиди" и "Сюэлун".

"Сянъянхун-10" начал использоваться в 1984 г. и был не обладавшим ледокольной способностью кораблем водоизмещением 13 000 тонн. Судно "Цзиди" было построено на финской верфи в 1986 г. и, по сути, являлось грузовым противоледным грузовым судном класса 1А. Китай приобрёл его и переделал в научно-исследовательское судно для исследования Антарктики. После шести походов в 1994 г. "Цзиди" был списан.

Годом ранее Поднебесная приобрела новый ледокол – на сей раз у Украины, получивший название "Сюэлун" ("Снежный дракон"). Новый корабль имеет водоизмещение 21 000 тонн, команда может достигать 120 человек. "Сюэлун" относился к классу ледоколов PC3, что означает способность действовать как в арктических, так и в антарктических водах и преодолевать льды мощностью до 1,5 м.

китайский ледокол "Сюэлун"(2017)|Фото: m.cnss.com.cn

"Сюэлун-2" по размерам уступает "Сюэлуну" – его длина 122,5 м (против 167 м), водоизмещение 13996 тонн, а команда – 90 человек. Однако он также способен преодолевать полутораметровые толщи льда. Кроме того новый китайский ледокол – первый в мире корабль, способный пробивать лёд как носом, так и кормой. "Сюэлун-2" способен к переходам дальностью 20 тыс. морских миль и действовать автономно в течение 60-ти дней. Два гребных винта находятся в специальных гондолах, способных разворачиваться на 360°, что повышает маневренность корабля, весьма полезную при действиях в условиях сложной ледовой обстановки.

Корма ледокола "Сюэлун-2"(2019)|Фото: www.sznews.com

Уже до конца года "Сюэлун-2" может отправиться в свою первую экспедицию в воды Антарктики.

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Китайцы ввели в эксплуатацию первый ледокол собственной постройки

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Теги: Китай, ледокол, Арктика, Сюэлун



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