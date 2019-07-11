Амаль Клуни придумала, как вытащить Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы

Супруга голливудского актера и режиссера Джорда Клуни Амаль, которая является адвокатом по международному праву и с недавних пор специальным представителем по вопросами СМИ и защите прав журналистов при Министерстве иностранных дел Великобритании, консультирует Джулиана Ассанжа.

Как сообщает The Daily Mail, Амаль придумала хитрый способ избежать возможной экстрадиции основателя Wikileaks в Швецию и США, где ему может грозить смертная казнь. Клуни посоветовала Ассанжу попросить дипломатический пост в правительстве Эквадора, это помогло бы ему покинуть Великобританию с иммунитетом в отношении судебного преследования.

Клуни даже придумала пост для Ассанжа в правительстве Эквадора – его квалификация вполне позволяет занять пост министра технологий. На гражданство этой страны он тоже вполне может претендовать – в посольстве Эквадора Ассанж прожил семь лет.

Издание отмечает, что такая забота миссис Клуни об Ассанже едва ли понравится министру иностранных дел Великобритании Джереми Ханту, назначившему предприимчивого адвоката представителем по СМИ. Вряд ли он рассчитывал, что новый сотрудник будет вести такую правозащитную деятельность.