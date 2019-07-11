02 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Памятник Жукову в Харькове вернули на место (2019) | Фото: www.facebook.com/gennadykernes/

Кернес вернул снесенный памятник Жукову в Харькове

В Харькове вернули на место памятник полководцу маршалу Георгию Жукову.

Ранее его снесли активисты ВО "Свободы", "Правого сектора" (запрещен в Российской Федерации) и "Национального корпуса".

Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил о возвращении монумента на своей странице в Facebook.

Памятник Жукову в Харькове вернули на место(2019)|Фото: www.facebook.com/gennadykernes/

"Как и обещал – сегодня (11 июля) вернули на место", – написал он.

Отметим, что памятник Георгию Жукову был снесен 2 июня. Активистов пытался разогнать спецназ, в результате пострадали трое полицейских.

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Кернес вернул снесенный памятник Жукову в Харькове

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Теги: Георгий Жуков, Харьков, Кернес



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