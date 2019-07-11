02 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
инаугурация Максима Решетникова, Максим Решетников (2017) | Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Прикамья празднует юбилей: жители края пишут поздравления в Instagram

Сегодня губернатор Пермского края Максим Решетников отмечает юбилей. Политику исполнилось 40 лет. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, в день своего рождения он взял выходной, чтобы провести его с семьей. У Максима Решетникова и его супруги трое детей: две дочери и сын.

Максим Решетников родился в Перми 11 июля 1979 г. Окончил гимназию №17, где, согласно данным из открытых источников, уже позиционировал себя как "будущий премьер". После школы поступил в Пермский государственный университет на кафедру экономической кибернетики. В 2000 году окончил университет по специальности "экономист-математик", а через два года, в 2002 году, по специальности "Лингвист-переводчик".

На государственную службу в органы исполнительной власти Пермской области Максим Решетников поступил в 2000 г. В 2006—2007 г. получил должность первого заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края. После, до 2008 г. трудился на посту заместителя директора департамента межбюджетных отношений Министерства регионального развития РФ.

В 2009 году он возглавил администрацию губернатора Пермского края. Однако в том же году Максим Решетников вернулся в Москву, он перешел на работу в аппарат Правительства России, с 2010 года - первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, в 2012 году возглавил департамент экономической политики и развития Москвы.

инаугурация Максима Решетникова, Максим Решетников(2017)|Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

В феврале 2017 г. Максим Решетников по указу президента РФ Владимира Путина получил должность исполняющего обязанности губернатора Пермского края, а затем одержал уверенную победу на выборах. Его поддержали 82,06% избирателей.

На новой должности глава региона активно включился в решение наболевших для края проблем: повышение качества медицины, дома для детей-сирот, обманутые дольщики. Отметим, что опыт Пермского края по решению проблем обманутых дольщиков было предложено распространить на остальные регионы.

Главу региона в его Instagram поздравляют жители края. Пермяки желают губернатору здоровья, терпения, успехов в профессиональной деятельности и оптимизма.

Редакция Накануне.RU присоединяется к поздравлениям.

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Губернатор Прикамья празднует юбилей: жители края пишут поздравления в Instagram

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Теги: Максим Решетников, день рождение, поздравление



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