Двое свердловских следователей лишились своих должностей после приема у Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Москве личный прием граждан. По его итогам двое свердловских следователей лишились своих должностей.

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Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, некоторые пришедшие на прием люди жаловались на волокиту в расследовании: так, 19-летний молодой человек рассказал Бастрыкину, что еще в 2002 году его отец был расстрелян неизвестными в Екатеринбурге. Убийство не раскрыто до сих пор, и, по мнению заявителя, следствием были отработаны не все версии.

Внимательно выслушав уральца, глава СКР указал на нежелание следователей раскрыть преступление и явную волокиту. В итоге дело передано в центральный аппарат СК России и взято Бастрыкиным на личный контроль. Также в связи с этим он принял решение сократить две ставки следователей в региональном следственном управлении по Свердловской области.

О каких именно сотрудниках идет речь, не уточняется.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Александра Бастрыкина призвали возобновить дело о загадочной гибели группы Дятлова на Среднем Урале.