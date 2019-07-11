Британский самолет-разведчик уже который день летает вдоль российского Черноморского побережья

Самолет радиоэлектронной разведки британских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1. с бортовым номером ZJ692 во второй раз за два дня пролетел вдоль Черноморского побережья России, передает РИА Новости. Как сообщается на портале Plane Radar, радиоразведчик завершил миссию в 07:10 (мск) и вернулся на базу.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.