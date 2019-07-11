Пермский ФК "Амкар" задолжал бывшему президенту клуба 256,5 миллионов

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность включения требования экс-президента пермского футбольного клуба "Амкар" Геннадия Шилова в реестр кредиторов. Об этом говорится в определении суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма требований Шилова составляет 256,5 млн руб. Жалоба минспорта Прикамья была отклонена.

Кроме того, по данным РАПСИ, рассмотрение апелляционной жалобы на решение арбитражного суда по иску к футбольному клубу "Амкар" состоится 20 августа.

Напомним, ведомство требовало выплатить 543,4 млн руб., выделенных клубу в качестве субсидий, но суд отказал в иске. В апелляции минспорта вновь потребовало вернуть субсидии, полученные в 2017 г., в бюджет. Суд отметил, что требования о возврате денег у министерства возникли после того, как "Амкар" лишился лицензии РФС и принял решение о ликвидации. "При таких обстоятельствах в удовлетворении заявленных требований следует отказать", - говорилось в решении.

Как сообщало Накануне.RU, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.