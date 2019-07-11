США: Иран пытался остановить британский танкер в Персидском заливе

Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, заявили в США.

Как передал CNN, экипаж сопровождавшего танкер британского фрегата Мontrose настоял на том, чтобы катера пропустили танкер.

Министерство обороны США поставлено в известность об инциденте, пишет Regnum. Представитель Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Билл Урбан заявил, что угроза судоходству в Ормузском проливе от Ирана требует международного решения.

Ранее Вашингтон заявил о причастности Тегерана к атаке на танкеры в Ормузском проливе.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп в последний момент передумал атаковать территорию Ирана. После того, как иранская ПВО уничтожила беспилотник ВМС США, Трамп одобрил нанесение ответных ударов по РЛС и ракетным установкам, но позже отменил решение.

20 июня иранские военные заявили о том, что сбили над южной частью страны беспилотник, позже сообщив о том, что он был уничтожен системой ПВО собственного производства. Американцы признали потерю машины RQ-4 Global Hawk, но, по их данным, дрон был потерян не над Ираном, а над международными водами Ормузского пролива. Атаку в Пентагоне сочли "неспровоцированной".