02 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: canal3.md

Бывший сотрудник мэрии Нефтеюганска попал под "уголовку" – сдал муниципальную землю по дешёвке и без конкурса

В Югре найдены десятки нарушений закона при распоряжении земельными участками. В частности, бывший сотрудник мэрии Нефтеюганска попал под "уголовку" за то, что передал принадлежащую городу землю без конкурса, да ещё и по значительно заниженной цене, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
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Во время проверки нашли 80 нарушений закона, внесено 15 представлений и столько же протестов, два человека привлечены к "административки", возбуждено уголовное дело, в суды поданы три иска. Нарушения Земельного кодекса касаются, в частности, введения заниженных ставок по аренде, предоставления участка без оснований. Были самовольные захваты хозяйствующими субъектами земли и её нецелевое использование.

Были случаи ненадлежащего контроля департамента по управлению государственным имуществом Югры и Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО за использованием государственных земель, незаконного отказа в предоставлении участков. Опротестованы постановления мэрии Когалыма, в которых незаконно отказано в предоставлении земель из государственной или муниципальной собственности без торгов.

Из-за отчуждения из муниципальной собственности Нефтеюганска земли без конкурса по значительно заниженной стоимости возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника мэрии. В окружном Арбитраже оспорены положения трёх договоров аренды, предусматривающие передачу прав и обязанностей третьему лицу без согласия арендодателя.

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Бывший сотрудник мэрии Нефтеюганска попал под "уголовку" – сдал муниципальную землю по дешёвке и без конкурса

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Теги: муниципальная земля, конкурс, цена



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