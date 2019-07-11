В Греции нашли череп человека, жившего 200 тысяч лет назад

В южной части Греции ученые-палеонтологи обнаружили череп человека, проживавшего в этих землях порядка 200 тысяч лет назад.

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Известно, что найденные в пещере Апидима останки принадлежали неандертальцу и раннему представителю современного человека. По данным исследователей, находка сильно расширила временные рамки распространения предков людей из Африки: оказалось, что это было гораздо раньше, чем предполагали ученые.

Специалисты были уверены, что первые люди оказались на территории Ближнего Востока около 70 тысяч лет назад, а в Европе - на 25 тысяч лет позднее. Однако найденные за последние годы кости и черепа все сильнее опровергают эту гипотезу, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно в Египте нашли загадочные мумии, поставившие в тупик археологов.