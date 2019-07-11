02 Августа 2020
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Общество За рубежом
Меган Маркл принц Гарри (2019) | Фото:Press Association

Меган Маркл с двухмесячным сыном приехала на матч по конному поло

В отличие от Кейт Миддлтон, которая с каждым из своих новорожденных отпрысков не появлялась на публике минимум до полугодовалого возраста, Меган Маркл уже вовсю разгуливает с двухмесячным сыном Арчи Харрисоном. Накануне она взяла первенца на благотворительный матч по конному поло, в котором участвовал ее муж принц Гарри. Правда, посмотреть на игру герцогиня Сассекская смогла только издалека: ребенок, видимо, был не в настроении, и Меган постоянно была вынуждена находиться у автомобиля, в котором приехала.
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Компанию ей составляла герцогиня Кембриджская Кэтрин, муж которой – принц Уильям – тоже принимал участие в матче. Кейт взяла с собой всех троих детей. Старшие – Джордж и Шарлотта – вполне самостоятельно проводил время, играя в футбол недалеко от автостоянки, а младший Луи, которому недавно исполнился год, учился ходить в сопровождении матери. В какой-то момент будущая королева-консорт Великобритании отправила детей перекусить: они залезли в багажник припаркованной машины и прямо там ели, а Кейт сидела рядом на газоне. Эта сценка, запечатленная папарацци, умилила британцев, а вот Меган Маркл, наоборот, досталось, мол, даже став принцессой, она не изжила в себе замашки голливудской звезды, которая хочет внимания любой ценой.

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Меган и Гарри покрестили ребенка на прошлой неделе

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Меган Маркл с двухмесячным сыном приехала на матч по конному поло

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Теги: меган маркл, кейт миддлтон, арчи харрисон, принц гарри, британская королевская семья



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