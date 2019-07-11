На Дальнем Востоке отравились более 200 пациентов психбольницы

В Хабаровском крае массово отравились пациенты Эльбанского психоневрологического диспансера.

Сейчас зафиксировано более 200 случаев отравления, сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона.

Работники надзорного ведомства оценят насколько вовремя пациентам была оказана помощь, так как в соцсетях сообщают, что руководство интерната с опозданием сообщило об инциденте, в результате чего состояние отравленных людей ухудшилось.

Известно, что причиной отравления стала вспышка кишечной инфекции, сейчас специалисты проверяют воду, продукты. Также при обследовании помещения, где пациентам готовили еду, были выявлены многочисленные нарушения.