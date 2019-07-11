02 Августа 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО
Виктор Мамин (2019) | Фото: 1obl.tv

Первый заместитель Текслера перевозит в Челябинск семью

Виктор Мамин, первый заместитель врио губернатора Челябинской области, дал большое интервью областному телевидению, в котором впервые более или менее подробно рассказал о себе и семье, о принципах формирования команды врио губернатора Алексея Текслера, передает корреспондент Накануне.RU.
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Следует отметить, что Мамин недаром считается в самом прямом смысле слова "правой рукой" Текслера, он появился в необозначенном статусе в администрации губернатора сразу после назначения последнего на пост еще в марте.

37-летний чиновник родом из Норильска практически сразу получил пост первого вице-губернатора, при этом Текслер замкнул на Мамина ряд ключевых вопросов, включая кадровую политику. Текслер и Мамин знакомы более десяти лет, работали вместе в структурах "Норильского никеля", в администрации Норильска (Текслер возглавлял город в 2008-2009 гг., Мамин был его заместителем), затем оба отправились в Москву и работали в Минэнерго России.

Как следует из интервью Мамина южноуральским журналистам телеканала "Первый областной", с Челябинском уже познакомились его жена и маленький сын. Ребенок с 2 сентября выходит на учебу в челябинскую школу. Жена Мамина родом из приграничного с Челябинской областью района Казахстана, у нее были и есть родственники на Южном Урале.

Среди прочих важных тем Мамин выделил непрекращающийся процесс отбора кандидатов на замещение вакантных должностей в органы исполнительной власти. В Челябинской области до августа принимают резюме кандидатов для участия в кадровом конкурсе, в сентябре будут подведены его первые итоги.

"Но вообще это процесс постоянный, это жизнь, кто-то уходит, кто-то приходит", - охарактеризовал происходящее Мамин.

Напомним, что к настоящему времени в команде врио губернатора, которая досталась ему от предшественника, произошли значительные кадровые перестановки. Были уволены, либо перемещены на новые позиции ряд министров и заместителей губернатора, заменена глава "Южно-Уральской корпорации ипотеки и жилищного строительства", с подачи Текслера произошла смена власти в Челябинске. Буквально накануне команду Текслера покинул последний, наверное, яркий представитель "магнитогорского клана" Евгений Редин (работал при губернаторе Борисе Дубровском первым заместителем и курировал всю "социалку"), его место было предложено сенатору Ирине Гехт, которая согласилась на такую ротацию.

Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября, Алексей Текслер первым из кандидатов сдал необходимое количество подписей муниципальных депутатов и избирателей в свою поддержку, на выборы он пошел как самовыдвиженец.

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Первый заместитель Текслера перевозит в Челябинск семью

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Теги: Алексей Текслер, Виктор Мамин, Ирина Гехт, Евгений Редин, кадры



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