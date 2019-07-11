"Зато губернатор права качнул": в поселке под Канском все-таки размыло дорогу

Под городом Канск, который оказался в эпицентре паводка в Красноярском крае, жителей пришлось переносить через размытую дорогу в ковше экскаватора.

Видео опубликовал местный телеканал "Лимон TV" в соцсети "Вк". Сообщается, что необычный способ переправы пришлось испробовать на себе жителям поселка Строителей.

Ведущую в населенный пункт дорогу разрыли для установки трубы, однако ее затопило из-за сильного ливня.

"Зато губернатор качнул права", - иронизируют пользователи в соцсети.

Напомним, глава региона Александр Усс приехал в пострадавший от паводка город Канск и довольно жестко ответил на вопрос одной из жительниц города.

Видеозапись со встречи Усса с местными жителями появилась в Сети. Женщина спросила, видел ли Усс размытую дорогу. "А если сейчас вода пойдет, размоет, нам вертолеты будут присылать?", - задала она резонный вопрос губернатору.

"Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и все", - заявил Усс.

Позже пресс-секретарь губернатора Елена Уляшева написала в Facebook, что "распространяемое видео не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста".

По ее мнению, важнее то, что губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска.

Как добавляет Regnum, губернатор все же извинился перед жительницей Канска.