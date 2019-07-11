"Зато губернатор права качнул": в поселке под Канском все-таки размыло дорогу
Под городом Канск, который оказался в эпицентре паводка в Красноярском крае, жителей пришлось переносить через размытую дорогу в ковше экскаватора.
Видео опубликовал местный телеканал "Лимон TV" в соцсети "Вк". Сообщается, что необычный способ переправы пришлось испробовать на себе жителям поселка Строителей.
Ведущую в населенный пункт дорогу разрыли для установки трубы, однако ее затопило из-за сильного ливня.
"Зато губернатор качнул права", - иронизируют пользователи в соцсети.
Напомним, глава региона Александр Усс приехал в пострадавший от паводка город Канск и довольно жестко ответил на вопрос одной из жительниц города.
Видеозапись со встречи Усса с местными жителями появилась в Сети. Женщина спросила, видел ли Усс размытую дорогу. "А если сейчас вода пойдет, размоет, нам вертолеты будут присылать?", - задала она резонный вопрос губернатору.
"Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и все", - заявил Усс.
Позже пресс-секретарь губернатора Елена Уляшева написала в Facebook, что "распространяемое видео не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста".
По ее мнению, важнее то, что губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска.
Как добавляет Regnum, губернатор все же извинился перед жительницей Канска.