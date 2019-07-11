02 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
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Администрация Нефтеюганска подала в суд на окружной фонд "Жилище"

Администрация Нефтеюганска судится с окружным фондом "Жилище", передает корреспондент Накануне.RU.

Власти города требуют от фонда выплату неустойки по договору аренды за предоставленные земельные участки, где так и не появились дома. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда.

Сумма исковых требований не уточняется. Следующее заседание по делу состоится 29 июля.

Отметим, что в прошлом году иски к фонду подавали мэрия Когалыма и Советского.

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Администрация Нефтеюганска подала в суд на окружной фонд "Жилище"

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Теги: администрация нефтеюганска, иск, жилище



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