02 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
ураган последствия (2018) | Фото: Накануне.RU

Электричество в пострадавшем от урагана уральском городе почти восстановлено. Газ обещают дать к вечеру

Стали известны точные сроки устранения последствий урагана, прошедшего в Кушвинском городском округе. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, непогода обрушилась на Кушву вечером 10 июля. Многие дома остались без света и газа, а сильный ветер посрывал крыши с домов. В результате стихии чудом никто не пострадал.

ураган последствия(2013)|Фото: Фото: Накануне.RU

Ситуация находится на контроле регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По данным ведомства, к утру 11 июля электроснабжение восстановлено в 257 домах, а оставшиеся планируется запитать сегодня до 13 часов. На сетях газоснабжения работы также продолжаются и, по оценке специалистов, будут завершены к 17 часам.

Как добавили в администрации муниципалитета, вопрос о ремонте кровель поврежденных домов будет рассмотрен сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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Электричество в пострадавшем от урагана уральском городе почти восстановлено. Газ обещают дать к вечеру

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Теги: Кушва, ураган, восстановление



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Развитие сюжета:

Ранее 12.07.2019 08:40 Мск В уральском городе Кушва полностью ликвидированы последствия урагана
Ранее 11.07.2019 14:33 Мск МЧС: на Свердловскую область надвигается новый ураган

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Ранее 11.07.2019 07:53 Мск Ураган оставил уральский город без света и газа и посрывал крыши с домов

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