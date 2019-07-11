Электричество в пострадавшем от урагана уральском городе почти восстановлено. Газ обещают дать к вечеру

Стали известны точные сроки устранения последствий урагана, прошедшего в Кушвинском городском округе. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, непогода обрушилась на Кушву вечером 10 июля. Многие дома остались без света и газа, а сильный ветер посрывал крыши с домов. В результате стихии чудом никто не пострадал.

Ситуация находится на контроле регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По данным ведомства, к утру 11 июля электроснабжение восстановлено в 257 домах, а оставшиеся планируется запитать сегодня до 13 часов. На сетях газоснабжения работы также продолжаются и, по оценке специалистов, будут завершены к 17 часам.

Как добавили в администрации муниципалитета, вопрос о ремонте кровель поврежденных домов будет рассмотрен сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.