02 Августа 2020
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Экономика В России
самолёт boeing-737 авиакомпания победа (2016) | Фото: Накануне.ru

"Победа" откроет рейсы в Дубай и Эйлат

Входящий в группу "Аэрофлот" лоукостер "Победа" с октября 2019 года открывает два новых рейса – в Дубай (ОАЭ) и Эйлат (Израиль), сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя перевозчика.

Рейсы в Дубай будут выполняться четыре раза в неделю (понедельник, среда, пятница и воскресенье), в Эйлат — три раза (вторник, четверг, суббота). Эти города были в числе главных пожеланий пассажиров, уточнила представитель "Победы". Она добавила, что продажи билетов начнутся в ближайшее время.

"Победа" станет единственной российской авиакомпанией, которая осуществляет прямые перелеты из Москвы в Эйлат. В Дубай из столицы также регулярно летают "Аэрофлот" и Emirates.

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"Победа" откроет рейсы в Дубай и Эйлат

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Теги: победа, дубай, эйлат, рейсы



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