"Победа" откроет рейсы в Дубай и Эйлат

Входящий в группу "Аэрофлот" лоукостер "Победа" с октября 2019 года открывает два новых рейса – в Дубай (ОАЭ) и Эйлат (Израиль), сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя перевозчика.

Рейсы в Дубай будут выполняться четыре раза в неделю (понедельник, среда, пятница и воскресенье), в Эйлат — три раза (вторник, четверг, суббота). Эти города были в числе главных пожеланий пассажиров, уточнила представитель "Победы". Она добавила, что продажи билетов начнутся в ближайшее время.

"Победа" станет единственной российской авиакомпанией, которая осуществляет прямые перелеты из Москвы в Эйлат. В Дубай из столицы также регулярно летают "Аэрофлот" и Emirates.