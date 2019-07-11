Суд признал директора виновным в совершении преступлений и назначил за каждый вид преступления штраф по 70 тыс. руб., окончательно по совокупности преступлений - 90 тыс. руб.

В числе взыскателей были арендодатель, партнеры предприятия, охранные организации, налоговые органы.

Изначально приставы возбудили 31 уголовное дело, сумма долга составляла 21 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

После трех десятков уголовных дел директор Бакальского рудоуправления рассчитался с долгами





