02 Августа 2020
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Общество Челябинская область
деньги, зарплата (2016) | Фото:Накануне.RU

После трех десятков уголовных дел директор Бакальского рудоуправления рассчитался с долгами

Директор Бакальского рудоуправления погасил многомиллионные долги.

Изначально приставы возбудили 31 уголовное дело, сумма долга составляла 21 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

В числе взыскателей были арендодатель, партнеры предприятия, охранные организации, налоговые органы.

Суд признал директора виновным в совершении преступлений и назначил за каждый вид преступления штраф по 70 тыс. руб., окончательно по совокупности преступлений - 90 тыс. руб.

Штраф директор погасил добровольно.

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После трех десятков уголовных дел директор Бакальского рудоуправления рассчитался с долгами

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Теги: Бакальское рудоуправление, долги, приставы



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