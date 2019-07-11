В пермской сауне парами хлора отравились дети

Роспотребнадзор по Пермскому краю подал в суд три исковых заявления, в которых потребовал от индивидуального предпринимателя возместить вред, причиненный здоровью посетителей сауны "Жара" в Перми.

Как сообщили Накануне.RU в краевом управлении Роспотребнадзора, иски были поданы в интересах несовершеннолетних детей. Они получили отравление парами хлора при посещении бассейна сауны.

В ходе проверки были установлены факты несоблюдения индивидуальным предпринимателем санитарно–эпидемиологических требований по обеспечению надлежащего контроля за обеззараживанием воды плавательного бассейна. Рассмотрев иски, Мотовилихинский районный суд удовлетворил требования о взыскании компенсации причиненного вреда на общую сумму 82,7 тыс. руб.

Отметим, что ранее деятельность сауны была приостановлена.