02 Августа 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

В пермской сауне парами хлора отравились дети

Роспотребнадзор по Пермскому краю подал в суд три исковых заявления, в которых потребовал от индивидуального предпринимателя возместить вред, причиненный здоровью посетителей сауны "Жара" в Перми.

Как сообщили Накануне.RU в краевом управлении Роспотребнадзора, иски были поданы в интересах несовершеннолетних детей. Они получили отравление парами хлора при посещении бассейна сауны.

В ходе проверки были установлены факты несоблюдения индивидуальным предпринимателем санитарно–эпидемиологических требований по обеспечению надлежащего контроля за обеззараживанием воды плавательного бассейна. Рассмотрев иски, Мотовилихинский районный суд удовлетворил требования о взыскании компенсации причиненного вреда на общую сумму 82,7 тыс. руб.

Отметим, что ранее деятельность сауны была приостановлена.

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В пермской сауне парами хлора отравились дети

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Теги: отравление, сауна, хлор



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