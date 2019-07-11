СМИ: "Крокус" использовал авансы "Автодора" для размещения на депозитах, а не для строительства ЦКАД

СКР выяснил, что компания "Крокус Интернэшнл" Араза Агаларова использовала два аванса от "Автодора" для получения дохода в виде процентов на депозитах, а не для строительства первого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Речь идет о сумме в 14,6 млрд рублей, перечисленной в 2015–2017 годах, пишет РБК.

По данным издания, об этом говорится в постановлении судьи Басманного районного суда, который санкционировал проведение выемки документов в рамках уголовного дела против экс-главы "Автодора" Сергея Кельбаха.

Кельбах обвиняется в превышении должностных полномочий, в частности при перечислении "Крокусу" дополнительного аванса на 2 млрд рублей.

В "Крокусе" это опровергают. Там заявили, что деньги поступали на обособленный банковский счет в Сбербанке, режим которого не допускает размещения временно свободных средств в депозит.

Напомним, в отношении Кельбаха ранее было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

3 июля стало известно, что сроки завершения строительства Центральной кольцевой автодороги официально перенесли на 2020-2021 годы.

Распоряжение об этом подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. Также стало известно, что стоимость строительства увеличилась с 313,270 до 315,864 млрд руб. Разница будет покрыта из собственных средств "Автодора", а также за счет средств инвесторов.