02 Августа 2020
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Киберпреступность (2017) | Фото:jingyan.baidu.com

У Роскомнадзора появились серьезные вопросы к Ozon после утечки данных пользователей

В Роскомнадзоре выразили обеспокоенность бездействием интернет-магазина Ozon после утечки данных пользователей.
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Напомним, на сайте, собирающем утечки данных пользователей Сети, появилась база с логинами и паролями более 450 тыс. клиентов Ozon. Сообщалось, что утечка могла произойти еще полгода назад.

Теперь Роскомнадзор намерен направить в Ozon запрос - почему компания не известила своих клиентов, что поставило под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина. Попавшие в Сеть адреса электронных почт россиян с паролями можно считать личными данными, через которые злоумышленники могли получить доступ к аккаунтам и от имени клиента совершать разные действия.

Как пишет Infox.ru, также в надзорном ведомстве отметили, что проблема ставит вопрос о внесении изменений в законодательство, чтобы интернет-магазины или другие крупные ресурсы, содержащие данные о клиентах, в обязательном порядке оповещали Роскомнадзор об утечках.

Напомним, недавно в ведомстве озаботились регулированием на случай серьезной угрозы стабильности Рунета.

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У Роскомнадзора появились серьезные вопросы к Ozon после утечки данных пользователей

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Теги: Роскомнадзор, Ozon, данные



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Развитие сюжета:

Ранее 23.07.2019 01:31 Мск Роскомнадзор: утечка из Ozon не нарушает права пользователей

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Ранее 11.07.2019 02:22 Мск В интернет попали пароли пользователей Ozon

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