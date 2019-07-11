У Роскомнадзора появились серьезные вопросы к Ozon после утечки данных пользователей

В Роскомнадзоре выразили обеспокоенность бездействием интернет-магазина Ozon после утечки данных пользователей.

Напомним, на сайте, собирающем утечки данных пользователей Сети, появилась база с логинами и паролями более 450 тыс. клиентов Ozon. Сообщалось, что утечка могла произойти еще полгода назад.

Теперь Роскомнадзор намерен направить в Ozon запрос - почему компания не известила своих клиентов, что поставило под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина. Попавшие в Сеть адреса электронных почт россиян с паролями можно считать личными данными, через которые злоумышленники могли получить доступ к аккаунтам и от имени клиента совершать разные действия.

Как пишет Infox.ru, также в надзорном ведомстве отметили, что проблема ставит вопрос о внесении изменений в законодательство, чтобы интернет-магазины или другие крупные ресурсы, содержащие данные о клиентах, в обязательном порядке оповещали Роскомнадзор об утечках.

Напомним, недавно в ведомстве озаботились регулированием на случай серьезной угрозы стабильности Рунета.