02 Августа 2020
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

"Крупнейшее сражение олигархов" окончено. Суд Нью-Йорка встал на сторону Вексельберга и Блаватника в споре с Лебедевым

Верховный суд Нью-Йорка рассмотрел дело по иску бизнесмена и бывшего российского сенатора Леонида Лебедева к миллиардерам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику и принял сторону ответчиков. Об этом сообщает Bloomberg. Лебедев требовал от миллиардеров около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP.

В иске, поданном в 2014 году, Лебедев утверждал, что тайно был акционером нефтяной компании ТНК, которая впоследствии вошла в структуру ТНК-ВР и была продана "Роснефти" в 2013 году. Истец пишет, что был вынужден обратиться в суд для разрешения спора с бывшими бизнес-партнерами, поскольку его лишили причитающейся доли в компании.

Лебедев заявлял, что в 1997 году он предоставил Блаватнику и Вексельбергу $25 млн и свои доли в ТНК и ее производственной "дочке", чтобы помочь им получить контроль в ТНК. Со слов сенатора, для урегулирования ситуации со структурой собственности компании в 2001 году он несколько раз встречался с Вексельбергом и Блаватником в Нью-Йорке — в частных резиденциях и в Центральном парке, где прогуливались миллиардеры. В 2003 году была создана компания ТНК-BP, в которую вошли на паритетных началах вошли ТНК и британская ВР. По словам Лебедева, его деловые партнеры так и не вернули ему причитающуюся долю в нефтяной компании. В 2014 году Financial Times называла этот судебный процесс "крупнейшим юридическим сражением олигархов для США", поскольку обычно богачи предпочитают судиться друг с другом в Лондоне.

Сейчас адвокат Леонида Лебедева намерен обжаловать решение суда.

Лебедев сделал состояние в 1990-х, когда группа "Синтез", на тот момент подконтрольная ему, Марку Гарберу и Александру Жукову (отец бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой), стала крупным нефтетрейдером. Сейчас в "Синтез" входят нефтяная компания "Негуснефть" и "Корес инвест" (акционер ТГК-2). В 80-х годах Лебедев также вместе с музыкантом Александром Кутиковым из "Машины времени" основал звукозаписывающую компанию "Синтез рекордз". Он был продюсером фильма "Стиляги" и ряда других картин. С 2002 года является сенатором от Чувашии. Сегодня Лебедев занимает в списке Forbes 200 богатейших бизнесменов России 141 строчку с состоянием $750 млн. Он обозначен как частный инвестор.

В марте 2013 года "Роснефть" купила ТНК-BP у BP и российских акционеров компании — Вексельберга, Михаила Фридмана, Германа Хана и Блаватника.

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"Крупнейшее сражение олигархов" окончено. Суд Нью-Йорка встал на сторону Вексельберга и Блаватника в споре с Лебедевым

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Теги: виктор вексельберг, леонард блаватник, леонид лебедев, ТНК-BP



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