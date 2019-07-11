"Мы все Грудинин!" Зюганов призвал россиян выйти на улицу в защиту Совхоза имени Ленина

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов призвал выйти на всероссийский митинг "Мы все Грудинин" 13 июля в защиту предприятия бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина. В КПРФ уверены, что на Совхоз имени Ленина устроена рейдерская атака.

"Друзья! Хватит терпеть беззаконие! Призываю всех выйти 13 июля на всероссийскую акцию протеста против произвола, в защиту Павла Грудинина и совхоза им. Ленина. Только вместе мы сможем дать отпор бесчинству властей и судебной системы", - говорится в опубликованном на сайте партии заявлении лидера КПРФ.

В телеграм-канале Геннадия Зюганова также опубликован список из 49 регионов, которые уже заявили о готовности принять участие в акции. В УрФО митинговать будут в ХМАО, Тюменской, Челябинской и Свердловской областях.

"Обычно в летних акциях в сумме до сотни тысяч человек участвует, в Москве ожидаем не менее пяти тысяч участников", - прокомментировал член президиума, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.