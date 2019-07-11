02 Августа 2020
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Происшествия За рубежом
деньги на дороге (2019) | Фото:Twitter.com

В США на трассе оказались тысячи долларов – у инкассаторской машины распахнулась дверь

В американском штате Джорджия произошел курьезный случай. У инкассаторской машины распахнулась дверь прямо на дороге, в результате обочина оказалась завалена купюрами. Проезжающие мимо водители стали собирать деньги. Некоторые даже посовестились и сдали властям собранное, но таких было не много. Так, The Washington Post сообщает о неком Рэндрелле Льюисе, который принес в полицию $2100. Ему выразили благодарность.

Полицейские, которые не смогли справиться с ситуацией, теперь грустно шутят: "к северу от Атланты можно было наблюдать погодное явление, которое случается один раз в жизни: облачность с вероятностью получения наличных".

Всего, по данным полиции, на автомагистрали 285 было рассыпано не менее $175 тыс. На видео, снятом в этот момент, хорошо видно, как автомобили с бешеной скоростью паркуются, из них выбегают водители и пассажиры, все начинают собирать деньги и даже драться из-за них.

Полиция разместила в соцсетях призыв "поступить правильно" и вернуть деньги, даже напомнив, что формально собирание этих денег является преступлением. Но правоохранителей только высмеяли в комментариях.

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В США на трассе оказались тысячи долларов – у инкассаторской машины распахнулась дверь

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Теги: сша, инкассаторская машина, купюры, деньги



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