В Перми директора трёх УК отправятся в колонию за махинации с 26 "коммунальными" миллионами

Директора управляющих компаний "Код", "Профи-дом" и "ПМК" не смогли обжаловать приговор за вывод "налево" 26,8 млн руб., которые жители домов, что курировали УК, заплатили за коммунальные услуги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Напомним, в марте 2012 – марте 2013 гг. члены банды, куда входили осужденные, воровали коммунальные платежи жителей многоквартирных и частных домов. Сумма ущерба – 26,8 млн руб..

Суд приговор экс-главы к четырём-пяти годам колонии общего режима каждого со штрафом в 50 тыс. руб., а также обязанностью компенсировать ущерб. Краевая инстанция оставила приговор без изменений.