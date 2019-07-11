02 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми директора трёх УК отправятся в колонию за махинации с 26 "коммунальными" миллионами

Директора управляющих компаний "Код", "Профи-дом" и "ПМК" не смогли обжаловать приговор за вывод "налево" 26,8 млн руб., которые жители домов, что курировали УК, заплатили за коммунальные услуги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Напомним, в марте 2012 – марте 2013 гг. члены банды, куда входили осужденные, воровали коммунальные платежи жителей многоквартирных и частных домов. Сумма ущерба – 26,8 млн руб..

Суд приговор экс-главы к четырём-пяти годам колонии общего режима каждого со штрафом в 50 тыс. руб., а также обязанностью компенсировать ущерб. Краевая инстанция оставила приговор без изменений.

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В Перми директора трёх УК отправятся в колонию за махинации с 26 "коммунальными" миллионами

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: КОД, Центр, Профи-Дом, управляющая компания, задержание, уголовное дело, Пермь



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