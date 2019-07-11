02 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
ураган последствия (2013) | Фото: Накануне.RU

Ураган оставил уральский город без света и газа и посрывал крыши с домов

В уральском городе Кушва ликвидируют последствия непогоды. Вечером там прошел сильный дождь, а порывы ветра достигали 17 метров в секунду.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в результате непогоды повалены деревья, а в частном секторе города (поселки Дачный и Южный) нарушено газо- и электроснабжение. По оперативным данным, произошло отключение электроэнергии в 274 и нарушение газоснабжения в 28 частных жилых домах, в которых живут 442 человека.

ураган последствия(2018)|Фото: Фото: Накануне.RU

Также порывами ветра были сорваны кровли четырех частных жилых домов, частично повреждены элементы кровель в восьми домах. Как уточнили в МЧС, их жители от расселения отказались, погибших и пострадавших в результате непогоды нет.

Сейчас специалисты занимаются восстановлением электричества и газа. Работы будут продолжаться сегодня.

ураган последствия(2018)|Фото: Фото: Накануне.RU

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Ураган оставил уральский город без света и газа и посрывал крыши с домов

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Теги: ураган, Кушва, последствия, МЧС



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Развитие сюжета:

Ранее 12.07.2019 08:40 Мск В уральском городе Кушва полностью ликвидированы последствия урагана
Ранее 11.07.2019 14:33 Мск МЧС: на Свердловскую область надвигается новый ураган
Ранее 11.07.2019 08:50 Мск Электричество в пострадавшем от урагана уральском городе почти восстановлено. Газ обещают дать к вечеру

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