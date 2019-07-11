Ураган оставил уральский город без света и газа и посрывал крыши с домов

В уральском городе Кушва ликвидируют последствия непогоды. Вечером там прошел сильный дождь, а порывы ветра достигали 17 метров в секунду.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в результате непогоды повалены деревья, а в частном секторе города (поселки Дачный и Южный) нарушено газо- и электроснабжение. По оперативным данным, произошло отключение электроэнергии в 274 и нарушение газоснабжения в 28 частных жилых домах, в которых живут 442 человека.

Также порывами ветра были сорваны кровли четырех частных жилых домов, частично повреждены элементы кровель в восьми домах. Как уточнили в МЧС, их жители от расселения отказались, погибших и пострадавших в результате непогоды нет.

Сейчас специалисты занимаются восстановлением электричества и газа. Работы будут продолжаться сегодня.