02 Августа 2020
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Происшествия За рубежом
мафия (2013) | Фото:segodnya.ua

Интерпол задержал в Уругвае россиян за организацию побега известного наркобарона

Интерпол задержал в Уругвае двоих или троих граждан России по подозрению в помощи в организации побега из тюрьмы итальянского наркобарона Рокко Морабито.

По данным портала Ecos, в пиццерии были задержаны трое иностранцев - двое российских граждан и один итальянец. Морабито на месте задержания не нашли.

В российском посольстве в Уругвае, в свою очередь, заявили, что им известно о задержании трех предполагаемых граждан РФ. Дипломаты проясняют ситуацию.

Морабито - самый разыскиваемый член итальянской мафиозной организации "Ндрангета". Он скрывался от правосудия более 20 лет, был задержан в Уругвае в 2017 году. Наркобарон был приговорен к 30 годам тюрьмы и ожидал экстрадиции в Италию. 23 июня Морабито сбежал с тремя другими заключенными, сообщает Regnum.

Ранее мексиканский наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка сбежал из тюрьмы Альтиплано. Эль Чапо совершил побег 12 июля 2015 года. Для его освобождения был прорыт тоннель длиной 1,5 км на глубине 10 м.

Наркобарон был пойман в начале января 2016 года. Это удалось сделать после интервью мексиканца американскому актеру и режиссеру Шону Пенну, которое было опубликовано в журнале Rolling Stone.

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Интерпол задержал в Уругвае россиян за организацию побега известного наркобарона

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Теги: уругвай, россияне, наркобарон, рокко морабито



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