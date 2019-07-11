Зеленский открыл Чернобыль для туризма и готов пустить туда контингент НАТО

Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыльской зоне отчуждения туристического кластера. Также президент Украины распорядился привлечь крупные инвестиции в этот объект.

По словам Зеленского, будут сняты запреты на съемку рядом с АЭС, разработаны новые маршруты по территории зоны. Все это будет делаться для привлечения туристов, причем иностранцы администрацию нового президента интересуют больше.

"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Для начала, мы создадим "зеленый" коридор для туристов и уберем предпосылки для мелкой коррупции, больше не будет огромный очередей на КПП и внезапных отказов, о которых человек узнает, уже приехав к пункту пропуска", — заявил Зеленский.

Кроме того, позднее в администрации президента Украины сообщили, что Киев готов дать разрешение странам Евросоюза и НАТО на проведение в Чернобыльской зоне учебно-тренировочных мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий.