Госдума может вернуться к вопросу о возвращении курилок в аэропорты

Госдума может рассмотреть в первом чтении поправки, возвращающие в аэропорты страны курилки.

Законопроект, автором которого выступил Сергей Боярский (отец которого – Михаил Боярский – давно отстаивает интересы курильщиков, каковым сам и является), ранее был одобрен в профильном комитете Госдумы (по охране здоровья). При этом Минздрав России проект не одобрил.

Предлагается вернуть курительные комнаты в здания аэропортов, но при этом расположить их предлагается в специальных изолированных помещениях, оборудованных вентиляцией. Курилки могут вернуться как в "стерильные зоны", где пассажиры находятся после регистрации и досмотра (а значит, уже не могут выйти из здания аэропорта, чтобы покурить), так и в зонах для транзитных пассажиров.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, введенный в 2013 году запрет на курение в аэропортах не дал желаемого результата, и даже привел к многочисленным нарушениям, в результате чего некурящие граждане вынуждены подвергаться воздействию табачного дыма.

Между тем, ранее работавшие в аэропортах курительные комнаты также вызывали многочисленные нарекания со стороны некурящих пассажиров, поскольку были негерметичны и располагались зачастую прямо в залах ожидания.