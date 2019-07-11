02 Августа 2020
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Общество В России
табличка, курить, запрещено, курение (2019) | Фото:Накануне.RU

Госдума может вернуться к вопросу о возвращении курилок в аэропорты

Госдума может рассмотреть в первом чтении поправки, возвращающие в аэропорты страны курилки.

Законопроект, автором которого выступил Сергей Боярский (отец которого – Михаил Боярский – давно отстаивает интересы курильщиков, каковым сам и является), ранее был одобрен в профильном комитете Госдумы (по охране здоровья). При этом Минздрав России проект не одобрил.

Предлагается вернуть курительные комнаты в здания аэропортов, но при этом расположить их предлагается в специальных изолированных помещениях, оборудованных вентиляцией. Курилки могут вернуться как в "стерильные зоны", где пассажиры находятся после регистрации и досмотра (а значит, уже не могут выйти из здания аэропорта, чтобы покурить), так и в зонах для транзитных пассажиров.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, введенный в 2013 году запрет на курение в аэропортах не дал желаемого результата, и даже привел к многочисленным нарушениям, в результате чего некурящие граждане вынуждены подвергаться воздействию табачного дыма.

Между тем, ранее работавшие в аэропортах курительные комнаты также вызывали многочисленные нарекания со стороны некурящих пассажиров, поскольку были негерметичны и располагались зачастую прямо в залах ожидания.

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Госдума может вернуться к вопросу о возвращении курилок в аэропорты

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Теги: госдума, курилки в аэропортах, сергей боярский



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