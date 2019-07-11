В Тюмени директор ТИУ обвиняется в злоупотреблениях на 150 млн рублей

В Тюмени направлено в суд уголовное дело уголовное дело, фигурантом которого стал Александр Ошибков.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Как считает следствие, Ошибков, являясь в разное время директором экспериментального завода буровой техники Тюменского государственного нефтегазового университета и по совместительству заместителем директора Инжинирингового центра "Геонавигация при бурении нефтяных и газовых скважин" этого же университета, директором департамента стратегического развития нефтегазового университета, злоупотреблял своими полномочиями.

Фигурант уголовного дела в 2014-2015 годах организовал проведение трех аукционов на поставку оборудования для телеметрической геонавигационной системы и винтовых забойных двигателей, по итогам которых были заключены договоры с двумя аффилированными с Ошибковым фирмами.

При этом вуз перевело им более 152 млн руб., а оборудование фактически в университет не поступало. Его эксплуатация велась в группе других компаний, которыми фактически руководил Ошибков.

Ранее, в марте 2018 года, Ошибков был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении более 179 млн руб., а в марте 2019 года осужден за хищение еще 2 млн руб. В итоге ему было назначено 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.