02 Августа 2020
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Происшествия Уральский ФО
реанимация, скорая (2015) | Фото: Служба спасения &quot;Сова&quot;

В Челябинской области утонули двое подростков

9 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в реке Карталы-Аат, в районе автомобильного моста в городе Карталы, утонули двое 13-летних подростков.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Челябинской области, по данному факту ведется доследственная проверка. По предварительным данным, несовершеннолетние купались в запрещенном месте.

В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование, которое точно установит причины смерти детей.

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В Челябинской области утонули двое подростков

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Теги: подростки, река



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