В Челябинской области утонули двое подростков

9 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в реке Карталы-Аат, в районе автомобильного моста в городе Карталы, утонули двое 13-летних подростков.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Челябинской области, по данному факту ведется доследственная проверка. По предварительным данным, несовершеннолетние купались в запрещенном месте.

В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование, которое точно установит причины смерти детей.