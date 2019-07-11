Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы

Глава кабмина России Дмитрий Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы, которая так и не была утверждена.

На ее разработку потребовалось около 10 лет. Главной причиной, почему ее так и не утвердили, стали разногласия по вопросу о ее финансировании.

В ПФР еще пять лет назад говорили, что лимитов на реализацию этого проекта будет недостаточно.

Государственной программой предполагалось увеличение пенсий к 2018 году до двух прожиточных минимумов пожилого человека, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, участники системы индивидуального пенсионного капитала, разработкой которой в настоящее время занимаются Банк России и Минфин, и которая, как предполагается, начнет свою работу в 2020 году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, а также на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.

Однако пока остается нерешенным вопрос о принципе вхождения россиян в систему ИПК и о ставке отчислений в нее. Законопроектом предполагается, что участник системы при достижении пенсионного возраста, либо после 30 лет с момента первого взноса, назначается пожизненная негосударственная пенсия. Расчет происходит следующим образом: все накопленные на пенсионном счете деньги умножаются на коэффициент ожидаемого периода выплаты.

Ранее президент Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала.