Новостройки за год подорожали на 11 процентов

Квартиры в российских новостройках с июня 2018 года по июнь текущего года подорожали в среднем на 11% - до 70,4 тыс. руб. за квадратный метр.

По данным сервиса "Авито недвижимость", в ожидании изменений, связанных с переходом к проектному финансированию, средняя стоимость квадратного метра первичного жилья выросла в большинстве регионов. Наибольший рост зафиксирован в Амурской, Кемеровской областях (+32% и 23% соответственно), а также Камчатском крае (+19%).

Однако зафиксировано и снижение цен на новостройки: в Новгородской области (-9%) , в Коми (-7%), в Ингушетии (-4%) и в Ярославской области (-0,2%).

Самый дорогие квартиры в Москве и Санкт-Петербурге – в среднем за 231,6 и 120,3 тыс. руб. за квадратный метр соответственно, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в России на протяжении двух последних месяцев вторичная недвижимость практически не дорожает в цене.

Причина - как в летнем затишье, так и в постепенном снижении покупательского спроса. Несмотря на то, что в ближайшей перспективе поводов дорожать у вторичного жилья нет, через несколько лет цены могут показать рост.

В настоящее время средняя цена вторичной недвижимости в стране к началу июля составила 64,8 тыс. руб. за кв. м. Таким образом, цена упала на 0,2% относительно предыдущего месяца, говорится в исследовании "Авито недвижимость". Об околонулевой динамике стоимости вторичного жилья говорят и в ЦИАН: по расчетам консультантов, среди городов-миллионников среднемесячный рост составил 0,3%. Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по подсчетам "Авито недвижимости", средняя цена выросла на 7,8%.