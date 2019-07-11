В интернет попали пароли пользователей Ozon

На сайте, собирающем утечки данных пользователей Сети, появилась база с логинами и паролями более 450 тыс. клиентов российского интернет-магазина Ozon.

База появилась в интернете недавно, а все данные в базе - актуальны, однако пароли для входа не подходили. По словам экспертов, найденная база собрана из двух других, оригиналы которых он обнаружил на хакерском форуме в ноябре прошлого года. Утечка могла произойти еще полгода назад, и компания должна была принять необходимые меры по обеспечению безопасности.

По словам представителей Ozon, в компании мониторят подозрительные активности в интернете и видели базу с данными пользователей, сообщает РБК.