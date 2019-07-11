"Ссать я хотел": глава грузинского телеканала прокомментировал решение Путина по вину

Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия, журналист которого ранее обматерил президента России Владимира Путина, в резкой форме прокомментировал позицию российского лидера, не поддержавшего инициативу введения санкций против Тбилиси, и реакцию на это местных политиков.

"Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Ссать я хотел на все три, плевать мне. Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект?" — сказал Гварамия.

Глава телеканала также призвал грузинских производителей экспортировать товары не в Россию, а на Украину. При этом Гварамия пожаловался, что каналу "запретили свободно выражать мысли", сообщает РИА "Новости".

Напомним, 9 июля президент РФ Владимир Путин выступил против введения антигрузинских санкций. Часом ранее Госдума приняла законопроект об ограничительных мерах против соседнего государства на фоне обострения отношений.

Как считает президент, антирусские настроения в Грузии "раздуваются людьми, которые либо не знают ничего, либо не учитывают [наследие], и в итоге наносят вред грузинскому народу". "К этому нужно относиться по-серьезному, глубоко, а не реагировать на внешние проявления каких-то подонков", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Георгия Габуния, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире, на два месяца отстранили от работы.

Временный запрет распространяется на все передачи, к которым Габуния имеет отношение. Габуния в эфире своей авторской программы нецензурно обругал российского президента на русском языке. Руководство канала, в свою очередь, заявило, что извиняться не будет, хотя и не поддерживает мат в эфире.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные заявления телеведущего канала "Рустави 2".