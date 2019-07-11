Телемост между Киевом и Москвой состоится на российском телевидении

12 июля состоится телемост между Россией и Украиной, сообщил украинский политик, собственник телеканала NewsOne Тарас Козак.

"Сегодня утром смотрел, что он [телемост] в пятницу состоится на российском телевидении", — заявил Козак. Политик выразил благодарность российским журналистам, "которые эту тему не оставляют". По его словам, украинцы смотрят российское телевидение через спутниковые тарелки, а потому увидят эфир.

Кроме того, на двусторонней встрече с главой кабмина РФ Дмитрием Медведевым 10 июля Козак выразил надежду на продолжение общения между жителями России и Украины, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, генеральная прокуратура Украины возбудила дело о покушении на госизмену из-за того, что журналисты телеканала NewsOne собирались провести телемост между жителями Украины и России совместно с телеканалом "Россия 1". Глава надзорного ведомства Юрий Луценко сообщил, что на допрос уже вызваны владелец канала и несколько сотрудников, а активы компании прокуратура хочет арестовать.

Ранее многие украинские чиновники и политики выступили против проведения телемоста. В частности, президент Украины Владимир Зеленский посчитал перспективу мирного общения между жителями двух стран "дешевым и небезопасным предвыборным пиаром".