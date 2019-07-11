02 Августа 2020
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Общество В России За рубежом
(2007) |

Назван новый способ эффективного похудения

Людям, страдающим от проблем с лишним весом при похудении не обязательно вести борьбу лишним жиром.

Это выяснили американские специалисты. Как показало исследование, эффективно похудеть и при этом сохранить здоровье, обезопасив себя от развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, можно благодаря укреплению мышц.

Как говорят специалисты, слабые мышцы зачастую свидетельствуют о недостаточной физической активности, стрессах и неправильном питании. Это влечет за собой снижение чувствительности организма к инсулину и повышает риск развития диабета и проблем с сердцем и сосудами.

Ученые считают, что состояние мышц влияет на процесс работы над снижением жировой массы, например, затрудняя его или делая неэффективным.

При этом специалисты отмечают, что в вопросе ожирения и борьбы с лишним весом играют роль генетика, окружающая среда и образ жизни конкретного человека, сообщают "Известия".

Ранее Роспотребнадзор рассказал об увеличении числа страдающих от ожирения россиян. Около 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела, сообщили в ведомстве.

"С 2011 года почти в два раза увеличились показатели заболеваемости ожирением взрослого населения от 18 лет и старше. Мы исходили из того, что в России около 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела", - сообщила заместитель главы Роспотребнадзора Ирину Брагину.

Она уточнила, что в возрасте 20 лет примерно 5% населения имеют ожирение, к 30 годам этот показатель увеличивается до 10% населения, а к 40 годам уже 30% населения имеют ожирение. Также растет и детское ожирение, добавила она.

При мониторинге рациона питания населения в РФ выявлен избыток потребления жира, углеводов и дефицит белка, сообщила чиновник.

В феврале этого года в Роспотребнадзоре рассказали, что рассматривают иностранный опыт борьбы с ожирением. Например, японский: в этой стране граждане должны проходить регулярные замеры, и если их талия превышает определенные показатели (90 см для мужчин и 80 см для женщин), то человека с наметившимся ожирением отправляют на консультации к диетологам или другим врачам, а работодателей штрафуют, поскольку они не следят за состоянием здоровья сотрудников.

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Назван новый способ эффективного похудения

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Теги: похудение, ожирение



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