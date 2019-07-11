Правоохранители задержали мужа похитившей 20 млн рублей кассирши

Супруг кассира, которую обвиняют в хищении более 20 млн руб. из кассы банка в башкирском городе Салават, задержан.

В МВД РФ сообщили, что мужчина задержан как соучастник кражи. По данным следствия, супруг неоднократно приезжал в банк, где работала его жена, и получал от нее похищенные деньги. Затем он их клал на личный счет или тратил на спортивные ставки. По факту кражи заведено уголовное дело, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, в Казани задержали кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн руб. у банка в Салавате.

Задержание прошло 4 июля на съемной квартире, где жила подозреваемая. Денег при ней не было, уточнили в полиции.

Напомним, в конце мая представители банка обратились в полицию. Сообщалось, что Луиза Хайруллина 1983 года рождения подозревается в хищении более 20 млн руб. из банковской кассы в Салавате.

Женщина скрылась вместе с супругом и двумя детьми. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая была заочно арестована судом.