Обстрелян картеж губернатора Донецкой области

В Донецкой области противотанковая управляемая ракета попала в кузов грузового автомобиля.

Инцидент произошел в районе южной окраины населенного пункта Гранитное. В результате один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение.

Как сообщается, попавший под обстрел автомобиль следовал в составе колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Он не пострадал. Раненный военнослужащий госпитализирован, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в начале июля украинский президент Владимир Зеленский назначил нового председателя Донецкой областной госадминистрации, фактически губернатора Донецкой области. Им стал 33-летний Павел Кириленко, говорится в указе, обнародованном на сайте президента. Предыдущий губернатор Александр Куць уволен "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины [Петра Порошенко]".

Напомним, в ночь на 5 июля 2014 года отряды ополчения с минимальными потерями прорвались из осажденного Славянска в Донецк. Это событие до сих пор вспоминается как в Донбассе, так и на Украине, причем и там, и там с противоположными оценками.